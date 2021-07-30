Элиста встретила новый учебный год

Сегодня праздничные линейки посвящены тем, кто впервые переступил порог учебного заведения. Так, в школе №3 поздравления принимали более 150 малышей. Цветы, музыкальные номера, а главное – первый выход на импровизированную сцену самих дебютантов и школьный звонок. А рядом все это время и родители, и учителя, по мнению которых готовность брать ответственность на себя, принимать решение и действовать – залог успеха.

Поздравляют в этот день и учащихся 11 классов. Для них учебный год - выпускной, 63-й со дня основания третьей школы. Им есть, чем гордиться. Многие из них - призеры и победители муниципального этапа всероссийских олимпиад по математике, русскому языку, истории и обществознанию, экономике и праву, калмыцкому языку и Тодо бичиг. Активные и целеустремленные, они благодарны учителям, классным руководителям. Между тем, школьные кадры обновились выпускниками ВУЗов страны. Об этом и других изменениях рассказал директор Александр Ким.