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27 сентября, 13:39
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Экспедиция по поиску останков участников партизанского движения, действовавшего в приволжских степях на Южном фасе Сталинградского фронта осенью 1942 года, стартовала в Калмыкии на Хулхутинском рубеже.

Экспедиция по поиску останков участников партизанского движения, действовавшего в приволжских степях на Южном фасе Сталинградского фронта осенью 1942 года, стартовала в Калмыкии на Хулхутинском рубеже.

Затем она отправится в Черноземельский район. Также путь поисковиков будет направлен по местам боев отряда «Павел» на территории Целинного и Кетченеровского РМО. И завершатся полевые экспедиции к концу октября выездом в Ики-Бурульский и Приютнеский районы.

Рассказать о подвиге партизан и подпольщиков калмыцкие поисковики планируют в рамках реализации проекта «Опаленные крылья», поддержанного Фондом президентских грантов.

Экспедиция объединила около 120 поисковиков степной республики, Астрахани, Волгограда, Новороссийска, Ставрополя и Москвы, сообщил сегодня председатель Ассоциации поисковых отрядов Калмыкии Дмитрий Халхинов.

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