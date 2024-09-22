24 сентября, 08:35
Эффект от реализации нацпроекта «Здравоохранение» очевиден.
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Благодаря реализации приоритетной программы лечебные учреждения региона оснащены современными дорогостоящими оборудованиями. В их числе республиканская больница.
В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями» кардиоотделение пополнилось новыми стационарными и портативными ультразвуковыми диагностическими аппаратами высокого экспертного класса. Улучшить ситуацию помогает целый комплекс мер.