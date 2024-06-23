Дорджи Шунгурциков будет защищать честь России и Калмыкии на Первенстве Европы по греко-римской борьбе в Нови-Саде

Эту радостную новость озвучил старший тренер сборной страны, заслуженный мастер спорта России Николай Монов. Вместе с Дорджи он находится на учебно-тренировочных сборах в Московской области.

Отметим, что воспитанник республиканской Академии борьбы вошел в состав сборной после того, как стал серебряным призёром Первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров.