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25 июня, 09:11
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Дорджи Шунгурциков будет защищать честь России и Калмыкии на Первенстве Европы по греко-римской борьбе в Нови-Саде

Дорджи Шунгурциков будет защищать честь России и Калмыкии на Первенстве Европы по греко-римской борьбе в Нови-Саде

Эту радостную новость озвучил старший тренер сборной страны, заслуженный мастер спорта России Николай Монов. Вместе с Дорджи он находится на учебно-тренировочных сборах в Московской области.

Отметим, что воспитанник республиканской Академии борьбы вошел в состав сборной после того, как стал серебряным призёром Первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров.

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