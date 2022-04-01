«Долгая жизнь для всех»

Это девиз Всемирной недели иммунизации. Ее цель – ещё раз обратить внимание на значение вакцинации для сохранения человека и цивилизации. Вакцины защищают каждого из нас по отдельности и позволяют защищать коллективное здоровье всех людей, как членов мирового сообщества. В условиях пандемии COVID-19 обычная прививка приобретает особое значение. Она доказала свою действенность и значимость. Ежегодно во всем мире от всех известных на сегодня инфекций погибает более 15 млн человек. Поэтому важно охватить вакцинопрофилактикой как можно больше людей на континенте.

Последние данные оCOVID-19 говорят о том, что самым надёжным и единственным щитом от этой инфекции является вакцина. Только после её появления учёные стали отмечать снижение роста заболеваемости короновирусной инфекцией во всем мире. Вот уже более двухсот лет иммунизация помогает человечеству делать мир безопаснее, начиная с самой первой вакцины от оспы и заканчивая новейшими, использующимися для предупреждения тяжёлых случаев коронавируса.

В российский национальный календарь прививок входят 14 инфекций. По данным ВОЗ, иммунизация позволяет ежегодно предотвратить до 3 млн смертей от дифтерита, столбняка, коклюша, кори, свинки и краснухи. А на фоне пандемии Ковид-19 иммунизация приобрела глобальную значимость. В настоящее время в мире 182 вакцина-кандидата находятся на стадии доклинических испытаний. Одобрено около десяти. А «Спутник-V» вошёл в тройку наиболее востребованных в мире. На её основе специально для подростков от 12 до 17 лет включительно разработана вакцина Гам-Ковид-Вак-М.В Республиканском детском медицинском центре им. Манджиевой в настоящее время приступили уже к вакцинации детей.

Для получения прививки от коронавируса нужно обаятельно согласие родителей. Ребёнка примут только с паспортом, СНИЛС, страховым полисом и амбулаторной картой. Важно знать его иммунный статус. По данным педиатрической службы республики, поствакцинальный период у детей проходит спокойно.