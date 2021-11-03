С 13 декабря в образовательных организациях республики отменяются ограничительные мероприятия

Постановление об этом сегодня подписал Главный санитарный врач Калмыкии. Специалисты отмечают снижение темпов прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ. А пока воспитанники детских садов и учащиеся школ остаются дома.

Впрочем, и педагоги времени не теряют. Обрабатывают помещения, территорию. И не только. Наш корреспондент Ольга Эняева пообщалась с учителями Яшкульского района.

В детском саду «Малыш» непривычно тихо. Его на карантин закрыли, как и по всей Калмыкии 1 декабря. Посещаемость резко снизилась в конце ноября. В основном, болели ребята младшей группы. Родители жаловались, что у них кашель, насморк, температура, говорит воспитательница Бибигуль Диганова.

В журнале утреннего осмотра зафиксированы все данные о самочувствии воспитанников. При выявлении первых признаков простудных заболеваний, их отправляли домой. Сотрудники и в отсутствие детей продолжают соблюдать все требования Роспотребнадзора. Проводят влажную уборку, проветривают комнаты.

А школы не прерывают учебный процесс. Педагоги используют различные образовательные платформы для дистанционного обучения. Но дома дети больше отвлекаются, на организацию онлайн-уроков уходит много времени. Особенно это касается учеников начальных классов, которые еще не привыкли к такому формату. И не у всех скоростной интернет.

Между тем, воспитатели и учителя готовятся к предстоящему Новому Году. На окнах рисуют сказочных персонажей, чтобы ребята почувствовали праздничную атмосферу, как только школы и детсады заработают.