4 апреля, 18:03
 8 °C
92,39
83,59
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
4 апреля, 20:45
НовостиОбразованиеРелигия

Для школьников Элисты был организована конкурс-игра по основам православной культуры «Дорога к свету знаний»

Для школьников Элисты был организована конкурс-игра по основам православной культуры «Дорога к свету знаний»

 

Мероприятие, инициатором которого выступили Элистинская и Калмыцкая  епархия и Управление образования городской администрации, прошло в рамках празднования в Калмыкии 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского.

Именно с этой тематикой были связаны задания для всех команд. Им надо было пройти исторический лабиринт, восстановить разрушенный древний город, разобраться с богатырскими доспехами. А самое главное, учащимся нужно было узнать, почему столько веков люди помнят и почитают Сергия Радонежского.

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия