4 апреля, 20:45
Для школьников Элисты был организована конкурс-игра по основам православной культуры «Дорога к свету знаний»
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Мероприятие, инициатором которого выступили Элистинская и Калмыцкая епархия и Управление образования городской администрации, прошло в рамках празднования в Калмыкии 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского.
Именно с этой тематикой были связаны задания для всех команд. Им надо было пройти исторический лабиринт, восстановить разрушенный древний город, разобраться с богатырскими доспехами. А самое главное, учащимся нужно было узнать, почему столько веков люди помнят и почитают Сергия Радонежского.