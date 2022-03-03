Для школьников Элисты был организована конкурс-игра по основам православной культуры «Дорога к свету знаний»

Мероприятие, инициатором которого выступили Элистинская и Калмыцкая епархия и Управление образования городской администрации, прошло в рамках празднования в Калмыкии 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского.

Именно с этой тематикой были связаны задания для всех команд. Им надо было пройти исторический лабиринт, восстановить разрушенный древний город, разобраться с богатырскими доспехами. А самое главное, учащимся нужно было узнать, почему столько веков люди помнят и почитают Сергия Радонежского.