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14 апреля, 11:16
НовостиСтроительство

Для поддержки застройщиков Правительство России выделит 35 млрд рублей на льготные кредиты

Для поддержки застройщиков Правительство России выделит 35 млрд рублей на льготные кредиты

За счёт этих средств банкам, предоставляющим застройщикам займы по ставке не выше 15% годовых, будет компенсирована разница между рыночной и льготной кредитными ставками. Льготное кредитование, в свою очередь, поможет строительным компаниям построить 18,5 млн квадратных метров жилья, а до 1 апреля 2024 года - сдать в эксплуатацию 5,55 млн квадратных метров.

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