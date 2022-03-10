Для поддержки застройщиков Правительство России выделит 35 млрд рублей на льготные кредиты

За счёт этих средств банкам, предоставляющим застройщикам займы по ставке не выше 15% годовых, будет компенсирована разница между рыночной и льготной кредитными ставками. Льготное кредитование, в свою очередь, поможет строительным компаниям построить 18,5 млн квадратных метров жилья, а до 1 апреля 2024 года - сдать в эксплуатацию 5,55 млн квадратных метров.