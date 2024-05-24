Девять племхозяйств Калмыкии удостоились 18 медалей (10 - золотых, 6 - серебряных, 2 - бронзовых). Таковы итоги завершившейся в Дагестане Российской выставки овец и коз.

Это результат кропотливой работы по улучшению пород овец - черноземельский меринос, грозненская, ставропольская, сарпинская и калмыцкая курдючная.

➡Из 60 представленных на выставке сельхозпредприятий России третье место и звание лауреата завоевало акционерное общество «Племзавод «Черноземельский» Черноземельского района.

Гости экспозиции посетили региональные подворья Ставропольского края, Кабардино-Балкарской, Республик Калмыкия и Дагестан. Их хозяева продемонстрировали колорит своей культуры, а также рассказали о традиционных ремеслах и угощали всех национальными блюдами.

Жюри выставки особо отметило подворье, представленное делегацией республики во главе с министром сельского хозяйства Тимуром Гаваевым.