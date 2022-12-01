Детский образцовой ансамбль с. Ульдючины "Нарна толян" вернулся с победой из Чеченской республики. В городе Аргун завершился Международный конкурс "Красота души Кавказа"

В младшей возрастной группе участники ансамбля стали лауреатами 1 степени в номинации "Народный танец", исполнив знаменитый "Чичирдг". Ребята старшей группы завоевали Гран - при и приглашены на участие в III Международном конкурсе "Жемчужина Донской волны".

Так же в номинации "Инструментальное исполнительство" домбристки Анна Нохаева удостоена Гран - при и приглашена на Международный конкурс "Золотые россыпи талантов". А Ксения Санджиева стала лауреатом 1 степени в этой же номинации.



Руководитель ансамбля Церен Бухаев признан лучшим педагогом в номинации "Инструментальное исполнительство по классу калмыцкая домбра" и "Народный танец ансамблевые формы".