Детский хореографический ансамбль «Байн Тег» вернулся с международного конкурса «Танцемания»

Он проходил под эгидой ЮНЕСКО. Домой юные артисты привезли диплом и кубок лауреатов I степени. Победителей сегодня встречала наш корреспондент Татьяна Шолохова.

Несмотря на длинную дорогу из Москвы, юные артисты, все еще, полны энергии и впечатлений от финала конкурса «Танцемания». Из-за пандемии коллектив не выступал на сцене почти два года. И вот, первый выезд за пределы республики и заслуженный триумф.

На конкурсе коллектив выступил в номинации «Народный танец». Яркий и динамичный «Чичердык» покорил сердца зрителей и жюри. Его исполнили 40 артистов трех возрастных групп. Но даже для самых юных, все прошло на одном дыхании, почти без волнения.

«Танцемания» - это хореографический конкурс №1 в России, организованный Московской Секцией Международного Совета по танцу ЮНЕСКО. Он объединяет более 200 ансамблей в одном проекте на общей сцене. В этом году финал проходил на сцене концертного зала «Измайлово».

Коллектив «Байн тег» сначала прошёл заочно предварительный отбор. После их пригласили уже в столицу. Там с ребятами работали председатель жюри со всей судейской комиссией. Так что, к самому конкурсу ансамбль подошел в своей самой лучшей форме.

По результатам конкурса, художественные руководители ансамбля Эрдни и Баина Эрднеевы включены международный Совет по танцу ЮНЕСКО.