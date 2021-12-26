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26 января, 10:48
НовостиСтроительство

Детская школа искусств села Троицкое начала свою работу после реконструкции

Детская школа искусств села Троицкое начала свою работу после реконструкции

 

 Она была проведена в рамках Нацпроекта «Культура». После отмены введенных ограничений преподаватели и юные музыканты смогут приступить к обучению в отремонтированных кабинетах.

Они оснащены новой мебелью, оргтехникой и музыкальными инструментами. Появились здесь и концертный, и большой хореографический залы. Установлено видеонаблюдение. Также создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения.

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