Детская школа искусств села Троицкое начала свою работу после реконструкции

Она была проведена в рамках Нацпроекта «Культура». После отмены введенных ограничений преподаватели и юные музыканты смогут приступить к обучению в отремонтированных кабинетах.

Они оснащены новой мебелью, оргтехникой и музыкальными инструментами. Появились здесь и концертный, и большой хореографический залы. Установлено видеонаблюдение. Также создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения.