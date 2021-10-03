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29 октября, 11:12
НовостиОбщество

День народного единства всё ближе

День народного единства всё ближе

День народного единства всё ближе

Мероприятия стартуют уже сегодня. Запускаются сразу три флешмоба: «Эстетика моего народа», «Народ, которым я горжусь» и «Я узнал, что у меня есть огромная семья».

В условиях непростой ситуации с COVID-19 праздник пройдет в онлайн-формате. А 4 ноября можно принять участие в акции «Самый народный тест» в соцсети.

Подробности и информация о том, как присоединиться к проектам, доступна на странице администрации столицы в инстаграм.

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