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22 декабря, 14:21
НовостиОбразование

«День муниципалитета». В Калмыцком университете стартовал новый проект

«День муниципалитета». В Калмыцком университете стартовал новый проект

Студенты будут знакомиться с каждым районом республики, с его социально-экономическим положением, историей. Первой ласточкой стал Яшкульский район. Свыше 400 его уроженцев получают высшее образование в стенах ВУЗа.

Свои вопросы учащиеся адресовали главам РМО и СМО, учителям, аграриям, а также выпускникам КалмГУ, которые сейчас трудятся в родных местах. Новая инициатива ВУЗа - это  еще один шаг на пути к реализации программы «Приоритет-2030» и подтверждение того, что здесь готовят кадры на перспективу. Подобные встречи планируют проводить раз в квартал. Следующая состоится уже в феврале.

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