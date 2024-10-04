Даяна Бадмаева заняла первое место в чемпионате ЮФО среди юниоров.

На днях в городе Шахты завершился чемпионат ЮФО по тхэквондо (ВТФ) среди юниоров. Спортсмены из семи регионов страны боролись победу на чемпионате.

Спортсменка заняла первое место в весовой категории до 57 кг, одолев соперниц из Ростовской области и Краснодарского края.

Девушка занимается тхэквондо с восьми лет, обладательница черного пояса, серебряный призёр Первенства Европы по тхэквондо 2018 года, чемпионка России по олимпийскому тхэквондо 2023 года.

Нынешняя победа стала для Даяны путевкой на чемпионат России среди мужчин и женщин, который состоится в Нальчике с 5 по 10 ноября.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК