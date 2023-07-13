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16 июля, 17:55
Новости

Чрезвычайная пожарная опасность

Чрезвычайная пожарная опасность

По данным Калмыцкого ЦГМС, 17 июля чрезвычайная пожарная опасность 5 класса прогнозируется на территории Юстинского, Черноземельского, Яшкульского и Лаганского районов.

Также МЧС напоминает что при 5 классе пожарной опасности, пожары появляются от любого источника огня и повышенных температур.

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