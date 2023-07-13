16 июля, 17:55
Чрезвычайная пожарная опасность
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По данным Калмыцкого ЦГМС, 17 июля чрезвычайная пожарная опасность 5 класса прогнозируется на территории Юстинского, Черноземельского, Яшкульского и Лаганского районов.
По данным Калмыцкого ЦГМС, 17 июля чрезвычайная пожарная опасность 5 класса прогнозируется на территории Юстинского, Черноземельского, Яшкульского и Лаганского районов.
Также МЧС напоминает что при 5 классе пожарной опасности, пожары появляются от любого источника огня и повышенных температур.