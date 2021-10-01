Читай, играй и получай призы

В преддверии двухсотлетия со Дня рождения великого русского писателя Фёдора Достоевского в стране проходит инновационный квест, объединяющий онлайн и офлайн реальность. Он называется "Читай-Играй".

Чтобы принять участие, следует скачать приложение и выполнить все задания. Первые 500 человек, которым это удастся, получат призы от организаторов – российского книжного союза при поддержке Фонда президентских грантов.

Старт будет дан 1 ноября. А итоги подведут в День рождения Федора Михайловича 11 ноября.