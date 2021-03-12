Чистая вода в этом году придет в дома жителей села Троицкое поселка Цаган-Аман

Строительство системных объектов начнется в ближайшее время. Как сообщили сегодня в министерстве ЖКХ и энергетики, в селе Троицкое пробурят 3 скважины, возведут станцию водоподготовки, пруды-испарители и 2 водонапорные башни ёмкостью 160 кубических метров каждая. На эти цели будут направлены 107 миллионов рублей. А в поселке Цаган Аман будут построены затопленный водозабор на реке Волга, станция водоподготовки, 2 резервуара чистой воды и трансформаторная подстанция. На это предусмотрены 204 миллиона.