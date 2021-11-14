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16 декабря, 20:12
НовостиПроисшествия

Число жертв ДТП в Калмыкии, которое произошло на 272-м километре автодороги Астрахань-Ставрополь, увеличилось до 8 человек

Число жертв ДТП в Калмыкии, которое произошло на 272-м километре автодороги Астрахань-Ставрополь, увеличилось до 8 человек

Одна из женщин, находившихся в реанимации Республиканской больницы им. Жемчуева, скончалась сегодня. Еще двое госпитализированных находятся в крайне тяжелом состоянии. Напомним, в результате лобового столкновения легковых автомобилей Hyundai Solaris и Toyota Vitz погибли семь человек. Трое пострадавших из автомобиля Hyundai были доставлены в медучреждение. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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