Четверо жителей Калмыкии погибли в жутком ДТП, которое произошло в Рязанской области на трассе Р-22 «Каспий» накануне утром

Там столкнулись сразу 7 автомобилей. В их числе - микроавтобус, с жителями Октябрьского района республики. Минивэн двигался из Калмыкии в Москву, где его пассажиры работали вахтовым методом. Об этом сегодня нам сообщил глава Октябрьского РМО Басанг Убушиев.

Подробности трагедии под Рязанью у наших коллег из ГТРК «Ока».

В частном нерейсовом микроавтобусе, ехавшем из Калмыкии, находилось 6 человек, включая водителя. Все они жители поселка Джангар Октябрьского района. Оставшиеся в живых после ДТП двое пассажиров получили множественные травмы различной степени тяжести. Это мужчины 1970 и 1987 годов рождения. Одному из них требуется операция на селезенку.

Сейчас они находятся в Рязанской областной клинической больнице.

Глава Калмыкии выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Бату Хасиков поручил Правительству республики и Главе района Басангу Убушаеву оказать всю возможную поддержку семьям погибших и пострадавших.