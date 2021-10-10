Центр поселка Шатта украсила ступа Просветления

Возвели ее на народные пожертвования. Кроме того, местные жители принимали участие в строительстве. Так, например, инициативная группа сельчан своими руками изготовили глиняные изображения Цаца, необходимые для закладки в ступу. 5 лет возводили культовое сооружение. С тех пор, как недалеко от места его расположения были найдены статуэтки божеств и прочие ритуальные принадлежности. Сейчас осталось установить молитвенные барабаны.

Шаттинцы считают, что с появлением благословенного места, в поселок придет процветание и спокойствие. Ведь именно ступа является символом просветленного сознания Будды, дарит миру лишь позитивную энергию.

Кроме того, жители чтут память своего земляка Боди-гелюнга. Место его захоронения находится недалеко от поселения. Получив религиозное образование в Тибете, он помогал местным жителям - проводил обряды, читал молитвы, лечил от недугов. Как и многие священнослужители Боди-гелюнг не избежал репрессий и гонений.