Центр по разведению краснокнижной дрофы могут создать в Калмыкии

Об этом сообщает Глава региона Бату Хасиков. В республике побывали специалисты Международного фонда охраны этой птицы. Они уверены, что в республике прекрасные условия для ее проживания в диких условиях: в природе она обитает в пустынях и полупустынях.

"Для степного края это особенно значимо, мы стремимся превратить наш регион в популярную точку для экологического туризма", - отметил Бату Хасиков.