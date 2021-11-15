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12 декабря, 20:15
НовостиЭкология

Центр по разведению краснокнижной дрофы могут создать в Калмыкии

Центр по разведению краснокнижной дрофы могут создать в Калмыкии

 Об этом сообщает Глава региона Бату Хасиков.  В республике побывали специалисты Международного фонда охраны этой птицы. Они уверены, что в республике прекрасные условия для ее проживания в диких условиях: в природе она обитает в пустынях и полупустынях.

"Для степного края это особенно значимо, мы стремимся превратить наш регион в популярную точку для экологического туризма", - отметил Бату Хасиков.

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