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5 сентября, 13:46
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Центр по разведению дрофы появится в Калмыкии в марте 25 года

Центр по разведению дрофы появится в Калмыкии в марте 25 года

Это подтвердили сегодня представители Объединенных арабских Эмиратов в рамках Восточного экономического форума. Об этом сообщил руководитель калмыцкой делегации вице – премьер - министр природных ресурсов Очир Джамбинов. Работа над созданием питомника велась с 2021 года по поручению Президента в рамках нацпроекта «Экология».

Впервые на форуме общественности была представлена научная программа по созданию - реинтродукции новой популяции дрофы – красотки. Ее американское название Джек, в арабских государствах краснокнижную птицу зовут - Хубара. Над программой совместно трудились российские и арабские ученые. Задача - создать устойчивую популяцию в Калмыкии, и в целом на территории северо – западного Прикаспия.

Джамбинов добавил, что сегодня калмыцкая делегация приняла участие в пленарном заседании форума. На нем выступил Президент России Владимир Путин. Также продолжатся встречи с зарубежными партнерами. По словам калмыцкого вице - премьера интерес к степному региону у арабских государств высок. Накануне состоялась встреча с представителями ветеринарной службы Королевства Бахрейн по проектам в сельском хозяйстве. В планах – переговоры с китайской делегацией.

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