Центр Гигиены и Эпидемиологии Калмыкии приняли участие в сборе Народного фронта

Организации передали необходимые вещи в осенний период для Калмыцких бойцов - бензиновый генератор, бензопила, сварочный аппарат, спальные мешки и резиновые сапоги.

"Наступила осень, и резиновые сапоги как нельзя кстати пригодятся в дождливый период! Бензопилы и сварочный аппарат помогут в налаживании быта, генератор – это заряженый прицел, ночник, коптер, а спальные мешки добавят тепла во время сна."- сообщили активисты.

Видео: Народный фронт Калмыкии