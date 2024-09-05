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7 сентября, 07:24
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Центр Гигиены и Эпидемиологии Калмыкии приняли участие в сборе Народного фронта

Центр Гигиены и Эпидемиологии Калмыкии приняли участие в сборе Народного фронта

Организации передали необходимые вещи в осенний период для Калмыцких бойцов - бензиновый генератор, бензопила, сварочный аппарат, спальные мешки и резиновые сапоги.

"Наступила осень, и резиновые сапоги как нельзя кстати пригодятся в дождливый период! Бензопилы и сварочный аппарат помогут в налаживании быта, генератор – это заряженый прицел, ночник, коптер, а спальные мешки добавят тепла во время сна."- сообщили активисты.

Видео: Народный фронт Калмыкии

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