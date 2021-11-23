Бюджет Калмыкии получил почти 10 миллионов рублей от самозанятых граждан

Напомним, налог на профессиональную деятельность действует в России в качестве эксперимента, который завершится в конце 2028 года. Он призван вывести из тени деятельность определенной категории граждан и предоставить им выгодные условия для легального бизнеса.

Это, прежде всего, перевозчики, те, кто занимается автосервисом, репетиторством, видеосъемкой, реализует собственную продукцию, оказывает косметологические и парикмахерские услуги. Подробнее об этом смотрите сегодня в дневном выпуске «Вести Калмыкия»