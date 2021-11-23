22 декабря, 09:26
 -4 °C
83,32
73,82
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
22 декабря, 12:15
НовостиБизнесЭкономика

Бюджет Калмыкии получил почти 10 миллионов рублей от самозанятых граждан

Бюджет Калмыкии получил почти 10 миллионов рублей от самозанятых граждан

Напомним,  налог на профессиональную деятельность действует в России в качестве эксперимента, который завершится в конце 2028 года. Он призван вывести из тени деятельность определенной категории граждан и предоставить им выгодные условия для легального бизнеса.

 Это, прежде всего, перевозчики, те, кто занимается автосервисом, репетиторством, видеосъемкой, реализует собственную продукцию, оказывает косметологические и парикмахерские услуги. Подробнее об этом смотрите сегодня в дневном выпуске «Вести Калмыкия»

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия