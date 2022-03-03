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3 апреля, 20:00
НовостиСпортЗдравоохранение

«БУДЬ ЗДОРОВ! FEST» прошел сегодня в Элисте

«БУДЬ ЗДОРОВ! FEST» прошел сегодня в Элисте

Он состоялся в рамках Всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни», посвященный Всемирному дню здоровья, на территории площади «Пагода Семи дней».

Акция направлена на поддержание нормальной физической активности человека и приобщение жителей к здоровому образу жизни.

Волонтеры-медики совместно со студентами Калмыцкого медицинского колледжа им. Т. Хахлыновой провели массовую зарядку с фитнес-тренером Татьяной Ганджа, а также станцевали флешмоб. Помимо этого активисты оказывали помощь в навигации проведения маршрута «10 тысяч шагов к жизни». 

Помимо этого, Республиканский центр «Сулда» предоставили уникальную возможность пройти скрининг-обследование уровня своего здоровья, где все желающие смогли измерить артериальное давление, сдать кровь на сахар и холестерин, пройти флюорографию, а также получить консультацию у терапевта, диетолога и психолога.

 

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