«БУДЬ ЗДОРОВ! FEST» прошел сегодня в Элисте

Он состоялся в рамках Всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни», посвященный Всемирному дню здоровья, на территории площади «Пагода Семи дней».

Акция направлена на поддержание нормальной физической активности человека и приобщение жителей к здоровому образу жизни.



Волонтеры-медики совместно со студентами Калмыцкого медицинского колледжа им. Т. Хахлыновой провели массовую зарядку с фитнес-тренером Татьяной Ганджа, а также станцевали флешмоб. Помимо этого активисты оказывали помощь в навигации проведения маршрута «10 тысяч шагов к жизни».

Помимо этого, Республиканский центр «Сулда» предоставили уникальную возможность пройти скрининг-обследование уровня своего здоровья, где все желающие смогли измерить артериальное давление, сдать кровь на сахар и холестерин, пройти флюорографию, а также получить консультацию у терапевта, диетолога и психолога.