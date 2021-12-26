Более 800 учащихся Элисты с сентября будут обучаться в новых отремонтированных классах

Строительство пристроев ведётся в самых перегруженных столичных школах. Ход работ на объектах проинспектировал Глава городской администрации Дмитрий Трапезников. Какие проблемы будут решены с введением дополнительных помещений, узнавала Ялман Каджаева.

Количество школьников Элисты ежегодно растёт, а вместе с этим увеличивается нагрузка на общеобразовательные учреждения. Такой перегруз, зачастую, сказывается и на учебном процессе: учащиеся вынуждены учиться в две смены. Особенно остро вопрос стоит в 3, 17, 18 школах и Элистинской многопрофильной гимназии. Нехватку учебных площадей решили возместить за счёт строительства пристроев, на каждый из которых выделено по 142 миллиона рублей.

Ход и качество производимых работ проверяется еженедельно. На объектах уже завершены подготовительные земляные работы по закладке фундамента, произведено армирование и устройство опалубки. А на территории средней школы № 18 строители приступили к устройству основания здания. Завершить работы планируется уже в августе, чтобы новый учебный год ребята встретили в обновленных кабинетах. И это очень кстати, - говорит директор третьей школы Александр Ким.

Укрупнению здания ЭМГ рады родители младшеклассников. Теперь ребята, как и все, будут обучаться в первую смену.

Площадь пристроев к 4 школам примерно одинаковая и составляет около 8 тысяч квадратных метров. Это будет трехэтажное здание с учебными классами.

Помимо укрупнения школ, в текущем и будущем годах запланирован капремонт семи и восьми школ соответственно. Будет произведено устройство кровельного покрытия и внутренние ремонтные работы. По словам главы городской администрации Дмитрия Трапезникова, вопрос будут держать на особом контроле.