Более 800 больных коронавирусом в республике находятся под наблюдением врачей

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр здравоохранения республики Юрий Кикенов. При этом число пациентов, пребывающих в госпиталях в тяжелом состоянии, значительно меньше. Этот факт подтверждает мнение специалистов, что «Омикрон» менее агрессивен. Но им легко заразиться. Профильный министр призвал всех строго соблюдать профилактические и ограничительные меры.

Кроме того, Юрий Кикенов рассказал о том, как получить социальный налоговый вычет за услуги, оказанные в медучреждениях республики. Напомним, перечень медуслуг и дорогостоящих видов лечения утвержден Постановлением Правительства от апреля 2020 года. Он полагается тем, кто обращался за помощью в медорганизации и к индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию, выданную в соответствии с законодательством России. Для этого необходимо по окончании налогового периода подать в местный налоговый орган декларацию с приложением необходимых документов. Это рецепт на приобретенные за собственные средства лекарственные препараты, письменное заявление с товарными и кассовыми чеками из аптечного учреждения.