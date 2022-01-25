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22 февраля, 17:41
Новости

Более 2,5 тысяч налогоплательщиков исполнили свою обязанность по декларированию полученных в 2021 году доходов

Более 2,5 тысяч налогоплательщиков исполнили свою обязанность по декларированию полученных в 2021 году доходов

Сообщают в налоговой службе Калмыкии. Декларационная кампания текущего года по налогу на доходы физических лиц стартовала с 1 января. Отчитаться обязаны граждане, реализовавшие имущество, в том числе транспортные средства, находившееся в собственности менее минимального срока владения, сдавшие в наем имущество, а также - получающие другие доходы, с которых не был удержан налог.

  Кроме того, доходы можно задекларировать без посещения налогового органа. В этом поможет сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», размещенный на сайте ФНС России. 

  В противном случае, налоговый орган вправе исчислить налог, используя данные, полученные от регистрирующих органов. 

  А еще Управление напоминает, что при посещении, в обязательном порядке необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

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