Более 2,5 тысяч налогоплательщиков исполнили свою обязанность по декларированию полученных в 2021 году доходов

Сообщают в налоговой службе Калмыкии. Декларационная кампания текущего года по налогу на доходы физических лиц стартовала с 1 января. Отчитаться обязаны граждане, реализовавшие имущество, в том числе транспортные средства, находившееся в собственности менее минимального срока владения, сдавшие в наем имущество, а также - получающие другие доходы, с которых не был удержан налог.

Кроме того, доходы можно задекларировать без посещения налогового органа. В этом поможет сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», размещенный на сайте ФНС России.

В противном случае, налоговый орган вправе исчислить налог, используя данные, полученные от регистрирующих органов.

А еще Управление напоминает, что при посещении, в обязательном порядке необходимо использовать средства индивидуальной защиты.