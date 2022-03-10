Более 2 тысяч пенсионеров Калмыкии получают сельскую надбавку

Их стаж в сельском хозяйстве составляет не менее 30 лет. Эта льгота вступила в силу с 1 января 2019 года.

При подсчете стажа учитывают работу в колхозах, совхозах и других предприятиях в отраслях животноводства, растениеводства и рыбоводства. Всего в списке более 500 должностей и профессий. В него дополнительно внесли диспетчеров, лаборантов, врачей-эпизоотологов, заведующих ветаптеками. Туда также вошли предприниматели-сельхозтоваропроизводители, заведующие складами, рабочие, занятые на обслуживании и ремонте техники и оборудования, строительстве и охране сельхозобъектов.