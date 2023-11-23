Близится самый тёплый и светлый праздник в году – День Матери

Сегодня в доме правительства чествовали мам, внёсших особый вклад в укрепление института семьи и воспитание детей. И в преддверии такого знаменательного события, знаками отличия наградили 7 калмыцких семей.

Также, в рамках торжества, Олегу и Деляш Болдановым вручена почётная книга и памятный знак победителей Всероссийского конкурса «Семья года». Своих мам россияне поздравят уже в это воскресенье.

О матерях-героинях рассказала наша коллега Амуланга Джаданова.