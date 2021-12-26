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14 января, 10:48
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Благодаря готовности коммунальщиков к снегопаду и морозу, работа систем жизнеобеспечения города - не нарушена

Благодаря готовности коммунальщиков к снегопаду и морозу, работа систем жизнеобеспечения города - не нарушена

Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте Глава республики Бату Хасиков. В столице не зафиксировано аварийных ситуаций или нарушений тепло- и электроснабжения потребителей. Учитывая обстоятельства прошлой зимы, администрация города обеспечила готовность к снегопаду и оледенению дорожных линий и тротуаров, заранее были проведены профилактические и ремонтные работы спецмашин. Для предотвращения происшествий на дорогах работают коммунальные службы и экипажи спецтехники. Также подготовлен необходимый запас противогололедной смеси.

Руководитель региона  выразил уверенность в том, что коммунальные служащие, муниципальные штабы ЧС в районах и в столице Калмыкии ответственно подойдут к отработке последствий непогоды.

Обращаясь к жителям, Глава республики призвал быть осторожнее на дорогах, постараться без необходимости не выезжать в это время на большие расстояния. Только благодаря ответственности и уважению друг к другу мы справимся с погодными условиями, - отметил Бату Хасиков. 

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