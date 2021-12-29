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4 января, 16:07
Новости

Безопасность школьников обеспечивают сотрудники полиции

Безопасность школьников обеспечивают сотрудники полиции

Оперативно-профилактические мероприятия проходят под условным названием «Зимние каникулы». Полицейские проверяют по месту жительства подростков, состоящих на учете, также совместно с представителями Администрации Элисты посещают неблагополучные семьи.

  С родителями проводятся беседы о надлежащем исполнении их обязанностей. Особое внимание уделяется отработке питейных заведений и иных мест концентрации несовершеннолетних.

 

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