Безопасность школьников обеспечивают сотрудники полиции

Оперативно-профилактические мероприятия проходят под условным названием «Зимние каникулы». Полицейские проверяют по месту жительства подростков, состоящих на учете, также совместно с представителями Администрации Элисты посещают неблагополучные семьи.

С родителями проводятся беседы о надлежащем исполнении их обязанностей. Особое внимание уделяется отработке питейных заведений и иных мест концентрации несовершеннолетних.