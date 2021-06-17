Безопасность на воде, дорогах и улицах

Это тема второй смены детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка». У вожатых и инструкторов стоит задача – научить ребят правильно себя вести в различных условиях.

Напомним, 75 школьников в сопровождении сотрудников Госавтоинспекции и медсестры отправились проводить каникулы в знаменитую здравницу в Яшалтинский район.

Лагерь открыт после ремонта и пятилетнего перерыва. Как проходят каникулы у школьников Калмыкии, и как дети сами оценивают пребывание в дубовой роще – об этом наш корреспонденты расскажут сегодня в дневном выпуске "Вести Калмыкия" в 14:30.