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13 июля, 13:30
НовостиОбразование

Безопасность на воде, дорогах и улицах

Безопасность на воде, дорогах и улицах

Это тема второй смены детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка». У вожатых и инструкторов стоит задача – научить ребят правильно себя вести в различных условиях. 

 Напомним, 75 школьников в сопровождении сотрудников Госавтоинспекции и медсестры отправились проводить каникулы в знаменитую здравницу в Яшалтинский район. 

 Лагерь открыт после ремонта и пятилетнего перерыва. Как проходят каникулы у школьников Калмыкии, и как дети сами оценивают пребывание в дубовой роще – об этом наш корреспонденты расскажут сегодня в дневном выпуске "Вести Калмыкия" в 14:30.

 

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