Безопасность детей – во главе угла

Активисты регионального штаба Общероссийского народного фронта начали реализацию проекта «Безопасный двор». Этот мониторинг состояния всех игровых и спортивных площадок, которые располагаются на прилегающей к многоэтажным домам территории. К каким выводам пришли члены контролирующей группы ОНФ по итогам первого рейда – об этом в нашем маитериале.

Изъяны видны невооруженным глазом. Жители требуют срочно поменять покрытие на спортплощадке, используя современный качественный материал. Сейчас безопасность объектов вызывает сомнения. Потому дети здесь под постоянным присмотром.

Кроме того, вызывает опасение ограждение. Легко пораниться, задев проволоку с острыми концами, торчащими в разные стороны.

По словам руководителя регионального исполкома ОНФ Баатра Мергульчиева, спортплощадку во 2 микрорайоне ввели в строй в 2017 году. А уже через полгода посыпались жалобы от жителей дома №25.

В ходе мониторинга активисты побывали еще в нескольких микрорайонах и проверили дворовые площадки 1, 3, 4 микрорайонов. Как выяснилось, все объекты небезопасны.

Следующий маршрут – Клыкова, 134. Состояние дворовой территории – плачевное. Всё заросло бурьяном. Вместо старой площадки, новая - так и не появилась.

Активисты Общероссийского народного фронта продолжат мониторинг. По итогам – информация о состоянии детских игровых и спортивных площадок будет направлена в муниципальные органы власти. Для принятия решений.