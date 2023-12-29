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24 января, 14:59
Новости

Бездействие Администрации Яшалтинского РМО доказали в суде

Бездействие Администрации Яшалтинского РМО доказали в суде

Прокуратура провела проверку и установила, что на автодороге, соединяющей сёла Яшалта и Красный Маныч общей протяженностью 25 км, имеются дефекты в виде ям, выбоин, трещин в асфальтовом покрытии. Отсутствуют даже дорожные знаки.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании незаконным бездействие администрации Яшалтинского РМО по устранению этих недостатков. Иск удовлетворен в полном объеме. Реальное устранение нарушений на контроле прокуратуры.

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Фото: Прокуратура Республики Калмыкия

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