Бездействие Администрации Яшалтинского РМО доказали в суде

Прокуратура провела проверку и установила, что на автодороге, соединяющей сёла Яшалта и Красный Маныч общей протяженностью 25 км, имеются дефекты в виде ям, выбоин, трещин в асфальтовом покрытии. Отсутствуют даже дорожные знаки.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании незаконным бездействие администрации Яшалтинского РМО по устранению этих недостатков. Иск удовлетворен в полном объеме. Реальное устранение нарушений на контроле прокуратуры.

Фото: Прокуратура Республики Калмыкия