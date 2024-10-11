Бесплатную юридическую помощь оказали в Яшалтинском и Городовиковском районах участникам СВО.

Выездной приём на прошлой неделе для военнослужащих СВО и их семей провели сотрудники Управление минюста России по РК совместно с филиалом государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Обращения жителей Городовиковского и Яшалтинского районов касались демобилизации, прохождения ВВК, получения документов из воинской части, поиска пропавшего без вести, выплат денежного довольствия при ранении и пенсии по потере кормильца. Много вопросов было о предоставлении социальных льгот семьям погибших военнослужащих.

Опытные юристы предоставили квалифицированные консультации. На приеме участники СВО, члены их семей получили ответы на все интересующие их вопросы. Некоторые обращения взяты в работу и поставлены на контроль.