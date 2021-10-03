Бату Хасиоков поздравил сотрудников и ветеранов управления Федеральной службы судебных приставов с профессиональным праздником

"Вы обеспечиваете эффективную деятельность одной из важнейших государственных функций – судебной власти.

От вас зависит надлежащее исполнение судебных решений и очень во многом – доверие граждан к государству. Вы являетесь гарантом защиты интересов наших жителей, укрепляете веру в справедливость.

Сотрудников Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Калмыкия отличает высокий профессионализм, упорство и трудолюбие. Уверен, вы продолжите трудиться с полной самоотдачей, отстаивать интересы государства и общества.

Отдельная благодарность ветеранам службы. Ваши целеустремленность и преданность делу являются примером для молодого поколения сотрудников. Убежден, что нынешнее поколение судебных приставов достойно продолжает заложенные вами традиции, опираясь на ваш опыт и знания.

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в дальнейшей работе на благо России и Калмыкии!"- говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова