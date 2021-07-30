Бату Хасиков: «Высокотехнологическая педиатрическая помощь станет доступнее для наших земляков»

Глава Калмыкии Бату Хасиков провел встречу с врачами ФГБУ «Федерального научно-клинического центра детей и подростков ФМБА России», которые проводили прием в новой детской поликлинике в Элисте. «Для Калмыкии очень значимо, что специалисты федерального уровня принимают активное участие во взаимодействии с регионом», – подчеркнул Глава региона.

За два дня 9 экспертов провели осмотр 507 детей, из которых более 100 были направлены для дальнейшего обследования и лечения в федеральном центре. Врачи сдвигали тайминги, чтобы принять больше пациентов и оказать своевременную медицинскую помощь.

Бату Хасиков отметил, что вопрос развития и обеспечения нашей медицины специалистами, в том числе узкими, решается планово и постепенно. Ведется работа по заключению соглашения о сотрудничестве с «Федеральным научно-клиническим центром детей и подростков ФМБА России» и проведении консультаций федеральных экспертов на постоянной основе.

Накануне Бату Хасиков вручил врачам благодарственные письма за оказание высококвалифицированной медицинской помощи детям Республики Калмыкия: урологу-андрологу, хирургу, доценту кафедры детской хирургии РНИМУ им. Н.И.Пирогова, кандидату медицинских наук, заместителю директора по лечебной работе ФГБУ ФНКЦ детей и подростков ФМБА России Владимиру Трунову

Гастроэнтерологу, профессору, доктору медицинских наук, главному внештатному педиатру ФМБА России, зав отделением гастроэнтерологии ФГБУ ФНКЦ детей и подростков ФМБА России Эльмире Алиевой

Эндокринологу, главному внештатному детскому эндокринологу ФМБА России, кандидату медицинских наук Светлане Столяровой

Аллергологу-иммунологу, доценту кафедры аллергологии и иммунологии РНИМУ им. Н.И.Пирогова, кандидату медицинских наук Валерию Мухортых

Онкологу, кандидату медицинских наук Александру Хижникову

Врачу ультразвуковой диагностики, кандидату медицинских наук Светлане Мензелинцевой

Неврологу, кандидату медицинских наук Татьяне Дубовой

Травматологу-ортопеду, кандидату медицинских наук Ивану Панкратову

Оториноларингологу, кандидату медицинских наук, директору ФНКЦ детей и подростков ФМБА России, главному специалисту по педиатрии ФМБА России Илье Зябкину.