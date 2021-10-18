Бату Хасиков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в России Каземом Джалали

Речь шла о взаимодействии в сфере сельского хозяйства, образования и развития транспортно-логистического потенциала. Еще одна тема - возможность обучения студентов из Ирана в КалмГУ. «Не так давно Казем Джалали лично посещал Калмыкию с рабочим визитом и отметил высокий потенциал нашей республики. И сегодня мы закрепили все вопросы взаимодействия, которые обсуждали ранее», поделился Глава региона