Бату Хасиков в неформальной обстановке встретился с волонтерами республики, участниками Международного форума #МЫВМЕСТЕ

Глава региона отметил, что открытое общение с инициативными, смелыми и талантливыми ребятами будет полезно для планов по развитию республики.

«Думаю, все мы понимаем, в чем же ценность добровольчества для общества. Но что такое добровольчество для самих волонтеров? У каждого свой ответ на этот вопрос. Но я считаю, что главная ценность – это самоуважение. То, чем вы занимаетесь – благое дело, которое вы делаете бескорыстно и с удовольствием. Это помогает вам не только добиться уважения, но и начать уважать самих себя. А это именно то, что открывает новые возможности и приводит к успеху» - отметил Глава региона.

Также Бату Хасиков выразил благодарность руководству страны за поддержку добровольчества, за грамотное и постоянное информационное освещение всех добрых дел. «Рад, что волонтерское движение развивается и становится одним из достижений России. Уже более 18 тысяч наших земляков записались в добровольцы. Убежден, что именно за этим наше будущее».