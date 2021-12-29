Бату Хасиков принял участие в товарищеском матче по футболу

Сегодня Глава Калмыкии принял участие в товарищеском матче по мини-футболу с представителями регионального ресурсного центра поддержки добровольчества. Состязание прошло в рамках федерального проекта «Доверяй, играя».

Глава региона поделился: «Победила дружба, искреннее бескорыстное желание помогать ближнему своему и стремление к здоровому образу жизни. Мы все благодарны волонтёрам за всё, что они делают для людей».