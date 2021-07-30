Бату Хасиков поздравил жителей республики с Днём Государственного флага

"Государственный Флаг Российской Федерации – один из главных символов нашего Отечества, который объединяет наш многонациональный народ. Его история насчитывает уже более 300 лет.

Наравне с гимном и гербом, флаг нашей страны побуждает в каждом из нас чувство единства и гордости за свою Родину. Это национальный символ, который переходит из поколения в поколение и сохраняет заложенные в него ценности

Сегодня Государственный флаг России установлен на всех административных зданиях республики, вывешен на многих жилых домах и вышит на шевронах наших Юноармейцев, которые принимают участие во всех патриотических мероприятиях.

Желаю вам благополучия, крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях на благо нашей страны!" - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова