Бату Хасиков поздравил жителей Калмыкии с Национальным праздником Зул

"Сегодня мы отмечаем праздник, который является важной частью нашей богатой культуры. Это день ухода в паринирвану почитаемого в Калмыкии Зунква-гегян – основоположника традиции Гелуг, которой издревле придерживается наш народ. В современном варианте этот праздник также знаменует наступление Нового года и становится своеобразной точкой отсчета для новых свершений.

В этот день принято зажигать лампады, прибавлять к возрасту один год, как символ дня рождения всех калмыков. В этом празднике заключены традиции наших предков, которые веками служат духовным ориентиром нашего народа. Убежден, что мы должны бережно хранить их, передавать молодому поколению.

Зул дарит нам надежду на добрые перемены и веру, что наступающий год будет удачным. Пусть этот священный праздник принесет всем нам обновление и исполнение добрых пожеланий.

Убежден, что наступающий год станет плодотворным, наполненным созиданием и добрыми делами. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и пусть каждый ваш день будет наполнен теплом и благоденствием.

Зун җилин зулан тальвҗ,

Зуңква гегәнә хәәрнд багтыя!" - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова