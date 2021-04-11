Бату Хасиков поздравил сотрудников Пожарной охраны с профессиональным праздником

"Самоотверженная работа огнеборцев, профессиональная выучка, высокая ответственность являются залогом успешной деятельности пожарных служб и безопасности наших жителей. Вы проявляете отвагу, мужество и готовность уверенно противостоять огненной стихии.

Сегодня противопожарная служба республики является слаженной оперативной структурой, которая обладает квалифицированными кадрами и современной техникой для пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ. За 2020 год огнеборцы Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия предотвратили 1791 пожар.

Кроме борьбы с огнем, вы также проводите не менее важную работу по донесению правил пожарной безопасности и воспитанию у наших жителей ответственного отношения.

Особенную благодарность выражаю ветеранам профессии. Ваш высокий профессионализм и приобретенный бесценный опыт служат примером для молодежи.

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и «сухих рукавов»!" - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова