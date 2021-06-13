Бату Хасиков поздравил сотрудников ФСБ России по Калмыкии с 99-летием со дня основания Управления

"История Управления включает много славных и ярких страниц. С 1922 года оно надежно обеспечивает защиту государства и нашей республики от внешних и внутренних врагов.

В годы Великой Отечественной войны калмыцкие чекисты подготовили и провели операцию «Арийцы», которая навеки вошла в число наиболее успешных оперативных игр советской контрразведки и нанесла существенный урон противнику.

Мужество и высокий профессионализм проявили сотрудники Управления в ходе выполнения интернационального долга в Афганистане, контртеррористических операций на Северном Кавказе и других задач, поставленных руководством страны.

И сегодня сотрудники Управления самоотверженно выполняют долг перед Родиной, вносят огромный вклад в обеспечение безопасности граждан, общества и страны. Вы являетесь достойными продолжателями славных традиций КГБ – ФСБ России.

Желаю личному составу и ветеранам Управления здоровья, благополучия и дальнейшего движения вперед и вверх в деле укрепления безопасности России и Калмыкии!" - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова