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16 мая, 13:23
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Бату Хасиков планирует участвовать в предстоящих выборах Главы республики

Бату Хасиков планирует участвовать в предстоящих выборах Главы республики

Об этом он сообщил, отвечая на вопрос, на стратегической сессии, которая прошла с участием депутатов Народного хурала, ведущих специалистов отраслей народного хозяйства, культуры и образования, представителей общественности. Как отметил Бату Хасиков, свой дальнейший путь он связывает с Калмыкией.

В ближайшее время должна состояться его встреча с президентом. «В Калмыкии пришло время для больших проектов! Нужен комплексный подход. Есть быстрые победы, а есть стратегические, которые дают долгосрочный результат», - добавил руководитель республики. В формате круглого стола участники обсудили предстоящее празднование Дня республики.

Напомним, он был учреждён в 2019 году Народным Хуралом и отмечается 5 июля. Этот день важен для всех, кто дорожит малой родиной и готов трудиться для ее процветания.

По итогам стратегической сессии было собрано много интересных предложений, среди которых форум представителей трудовых династий, поздравление наших бойцов в зоне СВО, конкурс среди молодежи на лучшую инициативу по развитию региона, флешмоб с исполнением гимна республики, мероприятия в селах. Все идеи будут взяты на вооружение.

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