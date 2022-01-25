Бату Хасиков награждён ведомственной медалью Министерства обороны «За укрепление боевого содружества»

Знак отличия ему вручил военный комиссар республики Андрей Сарангов на торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества. Руководитель региона поздравил сотрудников военкомата с праздником и поблагодарил их за оказанную честь, отметив, что наша страна переживает сейчас исторический момент, встав на путь защиты своих интересов и истории.

Благодарностями Главы республики награждены военные комиссары Целинного и Кетченеровского районов Очир Манджиев и Юстинского РМО Владимир Эрдниев. Военный комиссар Андрей Сарангов поблагодарил коллег за работу и взаимодействие.