23 февраля, 12:47
Бату Хасиков награждён ведомственной медалью Министерства обороны «За укрепление боевого содружества»
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Знак отличия ему вручил военный комиссар республики Андрей Сарангов на торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества. Руководитель региона поздравил сотрудников военкомата с праздником и поблагодарил их за оказанную честь, отметив, что наша страна переживает сейчас исторический момент, встав на путь защиты своих интересов и истории.
Благодарностями Главы республики награждены военные комиссары Целинного и Кетченеровского районов Очир Манджиев и Юстинского РМО Владимир Эрдниев. Военный комиссар Андрей Сарангов поблагодарил коллег за работу и взаимодействие.