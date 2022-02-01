Бату Хасиков: «Мы за мирное будущее России и наших братских народов. Только вместе мы победим»

Сегодня, 1 марта, Глава Калмыкии записал новое видеообращение к жителям региона, посвященное специальной военной операции вооруженных сил России и ситуации на Донбассе.

Как отметил Глава региона, чтобы вернуть мир в Донбасс и защитить будущее России, Президент страны Владимир Путин принял единственно правильное решение – провести специальную операцию по денацификации.

«Вот уже 8 лет на Донбассе идет война. В результате государственного переворота в братской для нас стране при поддержке международных кукловодов к власти пришел режим, который сделал фашизм государственной идеологией. Постоянно проявляя агрессию в сторону России, этот режим заявил о желании создать ядерное оружие», – прокомментировал Бату Хасиков.

Он добавил, что российское военное руководство бережет жизни солдат и простых граждан, но в операциях такого масштаба потери неизбежны:

«К сожалению, это коснулось и нашей республики. Выражаю глубокие соболезнования семье сержанта контрактной службы Вооруженных Сил России Константина Манджиева. Мы сохраним память о его мужестве и верности долгу».

Также Глава республики подчеркнул, что против России уже много лет ведется информационная война и делается все для того, чтобы рассорить регионы и народы, для которых Россия – это Родина и общий дом.

«Сейчас поток лжи и провокаций вырос многократно. Здесь важно проявить внимательность и сознательность. Не верить фейкам и не распространять их», – добавил он.

Бату Хасиков отметил, что усилилось давление на многие сферы жизни, в том числе и на российский спорт, напомнив, что наших спортсменов ранее принудили выступать без своего флага и гимна.

«Это очевидный подрыв гражданской самоидентификации целого поколения. С этими же целями наши сборные и спортсменов отстраняют от соревнований. Лишают наград. Но мы знаем, что у российского спорта великие традиции. Это никому не нужно доказывать. А испытания только укрепят нас. Если потребуется, мы выстроим альтернативную архитектуру международных состязаний. Считаю, что аналогичные решения будут найдены и в других сферах, где сегодня нам объявляют санкции. Тем не менее, надеюсь, что наши иностранные партнеры проявят благоразумие», - говорится в обращении.

В заключение он подчеркнул, что Россия и Украина не просто братские народы.

«У нас общая история и культура. Нас искусственно пытаются разделить. Но на самом деле, делить нам просто нечего. Наши отцы, деды и прадеды не для того сражались с фашистами, защищая нашу общую Родину, чтобы сегодня правили неонацисты», – поделился Бату Хасиков.

Глава Калмыкии подчеркнул, что потоку лжи мы должны противопоставить правду и справедливость. Он также поблагодарил всех тех, кто уже публично поддержал решения руководства страны и вооруженные силы России.