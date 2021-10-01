Баскетбол набирает популярность в Калмыкии

Об этом свидетельствует стартовавший сегодня бесплатный семинар для учителей физической культуры и тренеров по баскетболу. Его проводят в рамках соглашения, подписанного между регионом и Всероссийской школьной баскетбольной лигой.

В Элисту прибыли Заслуженный тренер России, бронзовый призёр Олимпиады 2012 года Дмитрий Шакулин и тренер по индивидуальной подготовке игроков сборной страны – Ильшат Меляев.

В течение двух дней они будут делиться своим бесценными опытом и знаниями.

60 учителей физической культуры и тренеров из Калмыкии и Астраханской области воспользовались шансом услышать советы и наставления титулованных спортсменов. Первая тема занятия - отработка бросков и методика обучения игроков разного уровня и возраста.

Также в семинаре приняли участие студенты кафедры физической культуры Калмыцкого университета, которые выступили в роли игроков.

Как рассказал Заслуженный тренер России Дмитрий Шакулин, главная цель таких семинаров – популяризация баскетбола по всей стране. И опытные российские спортсмены с радостью выполняют такое ответственное задание.

В ходе двухдневного семинара будут проведены 8 занятий. Также подписанное в рамках семинара соглашение предусматривает участие образовательных учреждений Калмыкии во Всероссийском чемпионате. Как отмечает руководитель Федерации баскетбола республики – это большой толчок для развития этого вида спорта, в основном, популярного в школах, причем далеко не во всех.

Для участия в региональных отборочных соревнованиях зарегистрировались 34 команды школьников Калмыкии. В связи с пандемией, дата старта еще не озвучена. Также в планах проведение регионального финала – уже после новогодних праздников. Нужно определить команду, которая представит республику на окружном первенстве. Но все будет зависеть от эпидситуации.